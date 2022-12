Antonino Spinalbese e altri vipponi temono di essere squalificati | il motivo

Ascolta questo articolo È scoppiata una lite piuttosto furente tra Oriana Marzoli edurante la scorsa notte del ' Grande Fratello Vip ', il reality show in onda su Canale 5. Il confronto viene visto anche dal pubblico da casa e in molti accusano la showgirl ...A far chiacchierare è da tempo il suo rapporto con: un'amicizia speciale che non è mai sfociata in qualcosa di più a causa della squalifica di Ginevra Lamborghini. Nonostante i ...Un paio di giorni fa alcuni vipponi, tra cui Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Luca Salatino hanno fatto uno scherzo insieme a Charlie Gnocchi. La vittima consap evole era proprio ...Ginevra Lamborghini è una spettatrice attenta di questo Grande Fratello Vip, parte attiva, nonostante la sua squalifica nel caso Bellavia.