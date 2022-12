Antonino | speranza per Oriana | “Se son rose fioriranno”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 4 dicembre 2022)Spinalbese non chiude la porta a un rapporto conMarzoli nella casa del GF Vip: le parole del gieffino Il rapporto traSpinalbese eMarzoli continua a essere particolarmente complesso. Dopo la lite della scorsa notte tra i due sembrava che l’allontanamento potesse essere definitivo, ma in realtà le cose sono andate diversamente. Nella notte è andato in scena un nuovo confronto tra l’hair stylist e la modella originaria di Caracas. La vippona ha ammesso di non aver ancora capito il suo compagno di avventura e molto spesso si ritrova in difficoltà a relazionarsi e comportarsi con lui. A causa di questo muro e di questa difficoltà nel capirsi,ha raccontato di aver avuto dei problemi nell’avvicinarsi al bel modello ed ex compagno di Belen Rodriguez: “Mi sono sentita ...