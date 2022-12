Antonino prende posizione | chi ha scelto tra Oriana | Ginevra e Giaele

Leggi su biccy

(Di domenica 4 dicembre 2022) Negli ultimi due giorniMarzoli sembra abbia capito di non avere più speranze conSpinalbese: “Ho capito che no, non si può più tornare indietro. No ora basta non mi va nemmeno di parlare troppo di lui. Però mi dava fastidio che lui facesse passare come se tra noi non ci fosse stato nulla. Perché io so quello che mi diceva. Poi non voglio che mi fa passare per idiota. L’altra sera nemmeno bevevo alcol perché so che lui non vuole. Io non voglio più limitarmi e stasera berrò tutto quello che mi piace“. Ieri notteperò si sono appartati per parlare del loro rapporto attuale, per fare il punto della situazione. Spinalbese ha detto di non voler illudere la coinquilina e le ha spiegato che dietro ai suoi abbracci non ci sono doppi fini. “Non farti film su un abbraccio. Se ti abbraccio è ...