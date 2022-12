Amici 22 | puntata del 4 12 2022 | maglia sospesa per NDG | Cricca | Rita Pompili e Angelina Mango vincono la possibilità di esibirsi durante il concerto di Capodanno di Canale 5

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 dicembre 2022) Questa domenica, come di consueto è andata in onda la dodicesimadi22, il talent show condotto da Maria De Filippi che vede la partecipazione di Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nelle vesti di professori di canto e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro in quelle di prof di ballo. Lasi è aperta con la sfida di Gianmarco che ha sfidato nuovamente Ginevra per volere della sua insegnante Alessandra Celentano, la quale ha affermato che tutti devono capire l’importanza dell’ordine e delle pulizie. Il ballerino ha vinto la sfida giudicata da Francesca Bernabini ed è rimasto nella scuola. Anche Samu ha dovuto affrontare una sfida voluta dalla Celentano su richiesta di Emanuel Lo e ha vinto, ma la Bernabini ha chiesto che anche la sua sfidante Lisa potesse rimanere data la sua grande preparazione. Prima ...