Amici 21 | un solo cantante è tra i big del Festival di Sanremo 2023 | è polemica sul nome

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 dicembre 2022) Niente da fare per Luigi Strangis, il vincitore della scorsa edizione di21: non sarà aldicome è successo a molti suoi colleghi e predecessori; in primis a Sangiovanni e Aka7even che lo scorso anno hanno partecipato alla kermesse sanremese piazzandosi in ottime posizioni. Non ci sarà neanche Alex Wyse, di cui pure si era fatto il. L’unico allievo diche gareggerà sul palco dell’Ariston, infatti, sarà LDA. Da21 aldi: polemiche sulla partecipazione di LDA E proprio suldi LDA impazzano le polemiche. Come tutti sanno, infatti, il verodi LDA è Luca D’Alessio, figlio di Gigi, e dunque secondo molto un ...