Amadeus annuncia i cantanti in gara al Festival di Sanremo

Ph: Marco Rossi per Ufficio stampa Raigli artisti di Sanremo 2023: la lista dei Big è arrivata.la svela, domenica 4 dicembre, in diretta su Rai1. Ancora una volta, il telegiornale le primo canale Rai accoglie il ...Chiara Ferragni verso Sanremo: la prima foto (esilarante) cone Gianni Morandi. 'È tutto pronto' Sanremo Giovani,: 'Ecco i 4 finalisti di Area Sanremo che si sfideranno per andare in ...Amadeus ha rivelato al TG1 il cast al completo del Festival di Sanremo 2023, in programma a febbraio: ecco chi sono i BIG.A cui si aggiungeranno, il prossimo 16 dicembre, quelli dei 3 vincitori di Sanremo Giovani . (leggo.it) L'annuncio arriva direttamente da Amadeus, anche per questa edizione e per quella del 2024 – ...