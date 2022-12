Altri guai per la Juventus | c’entra Cristiano Ronaldo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Un’instabilità ormai perenne in casa, con un imperturbabile terremoto cui non sembrerebbero risultare esenti questioni legate anche a. Il portoghese è stato del resto per ben 3 anni un grande vanto bianconero, poi partito nel 2021 alla volta del Manchester United, chiedendo adesso alla Juve un importante risarcimento. Adovrebbe spettare così adesso dal club una cifra intorno ai 19,9 milioni. Una richiesta che coinvolgerebbe lo stessoall’interno della drammatica inchiesta, che ormai da giorni contribuisce a gravare sul destino dei bianconeri. Un complicato caso, quello che accuserebbe ladi illecite manovre negli stipendi del 2020 e 2021, per cuisi sarebbe così affidato a un avvocato di fiducia per ...

Virgilio Sport

... non è "moscio" come moltiex campioni poi riciclatisi dietro lo schermo. Fatta questa ... Al 64° ci pensa Messi a risolvere i. E Adani si mette letteralmente a gridare dal microfono della Rai:...La pettegola e combina, che adesso sembra abbia messo la testa a posto, deciderà di convolare ... Ma c'è di più, perché a sorpresa Polen rivela: Infine l'attrice aggiunge che con gliattori ... Juventus, altri guai in vista: Cristiano Ronaldo e i soldi pattuiti Cristiano Ronaldo chiede parte dello stipendio non ancora ricevuto durante l'epidemia di Covid-19: nuovi guai per la Juventus ...Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Sull'orlo della frana', abusivismo e terre fragili: il reportage di Sky TG24 in Calabria ...