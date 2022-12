Alessia Reato | è sempre estate con lei | il bikini si fa mignon

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 4 dicembre 2022)ha saputo mettersi in evidenza ancora una volta attraverso Instagram, con l’che per lei è un vero stile di vita. Modella, conduttrice, Velina e tantissimo altro,veramente è stata una delle ragazze più intraprendenti che ci siano mai stati nella televisione italiana negli ultimi anni, con la splendida abruzzese che ha raccolto i frutti del suo lavoro. È davvero molto bello constatare come ci siano ancora tantissime ragazze e giovani che hanno voglia di potersi metterein discussione e poter dimostrare tutto il proprio grande talento, con la ragazza di L’Aquila che sicuramente è uno dei massimi esempi. InstagramOrmai lei sa benissimo che non può lavorare solamente all’interno del mondo della televisione, ma si deve perfezionare ...