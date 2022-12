(Di domenica 4 dicembre 2022) L'ex centrocampista del Milan Demetrioha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'ilun. La pausa potrebbe anche aver spezzato il ritmo di chi andava a tutta come il Napoli e il Milan potrà approfittarne.

100x100 Napoli

L'ex centrocampista del Milan Demetrioha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'il mondiale inizierà un campionato nuovo. La pausa potrebbe anche aver spezzato il ritmo di chi andava a ...Le dichiarazioni di Toscano alla vigilia "Da cosa siamo ripartitiLucca Dalle cose da ... (32) La presentazione del match QUI CESENA - Mancheranno per squalificae Bianchi ma ... Albertini: “Dopo il mondiale inizierà un campionato nuovo, i primi turni di gennaio conteranno moltissimo” L’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “Dopo il mondiale inizierà un campionato nuovo. La pausa potrebbe anche ...Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato così su alcuni rossoneri ancora al Mondiale e rischiano di rimanerci, e se potrebbe essere un handicap: "Non direi.