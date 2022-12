Addio a Patrick Tambay | il pilota gentiluomo che sostituì Villeneuve in Ferrari

Tambay, 73 anni, ex pilota di Formula Uno che gareggiò nei primi anni 80 con la Ferrari. Nato a Parigi, il pilota francese ha scritto le pagine più importanti della sua carriera nella ...Dopo una lunga lotta contro il morbo di Parkinson,Tambay si è spento all'età di 73 anni. Il francese ha lasciato un buon ricordo nel mondo dei motori per il suo modo di fare gentile e garbato. Tambay trascorse molto tempo in Formula 1, dove ...Dopo una lunga lotta contro il morbo di Parkinson, Patrick Tambay si è spento all’età di 73 anni. Il francese ha lasciato un buon ricordo nel mondo dei motori per il suo modo di fare gentile e garbato ...La Formula Uno e la Ferrari piangono Patrick Tambay, deceduto all'età di 73 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia. Il francese, considerato un pilota gentiluomo, apparteneva alla categoria ...