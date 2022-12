Accanimento correntizio Pasquino svela cosa c’è dietro il dibattito sull’identità del Pd

Leggi su formiche

(Di domenica 4 dicembre 2022) Scrivere sulla ricerca dell’identità perduta del Partito Democratico è una mission impossible. Il Partito Democratico, il Pd realmente esistente, non ha mai avuto nessuna identità. Oserei affermare che è nato programmaticamente per cancellare l’identità dei comunisti, che ci avevano già messo moltissimo da parte loro, con successo, erano anche riusciti a tenere fuori qualsiasi identità socialista, mentre i cattolici democratici si accontentarono dell’áncora di salvezza loro offerta dal seminuovo partito, si accomodarono nei posti di governo ai quali erano abituati e non sentirono nessun bisogno di rielaborare la loro identità né di contribuire a una identità nuova, riformista/riformatrice. Qualche fiancheggiatore, la cui cultura economica, più o meno ampia e valida che sia, non può supplire alla carenza assoluta di cultura politica, disegnava una identità liberal-socialista, con ...