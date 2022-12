WWE | Kevin Owens parla del suo periodo da campione universale

(Di sabato 3 dicembre 2022)ora è di sicuro una delle superstar di punta della WWE, e per lui ci è voluto parecchio tempo per arrivare nella sua posizione odierna. La sua ascesa al successo è incominciata sin dal suo debutto nel 2014, data dalla quale è riuscito a farsi molta strada diventando multinella federazione di Stamford.è stato anche, run della quale però l’atleta non va molto fiero per via di come è stato sfruttato. Triple H è stato un pilastro importantissimo per l’incoronazione dicomequando, nel 2016, ha messo fuori gioco Roman Reings e Seth Rollins con una Pedigree. Ha avuto momenti divertentissimi assieme al suo migliore amico Chris Jericho, ma, a detta ...

Nel finale del match, infatti, ha colpito il suo ex amicoOwens con un low blow e un helluva ... Dove vedereSurvivor Series WarGames Se non siete riusciti a vedere in diretta il Premium Live ...... Randy Orton, AJ Styles e Dean Ambrose dall'altro il Team Raw diOwens, Chris Jericho, Seth ... Un "istant classic" non solo per Survivor Series ma per tutta lache negli ultimi anni non è ...Kevin Owens ha parlato del suo periodo come Universal Champion svelando di non essersi goduto il momento come avrebbe dovuto.Kevin Thorn ha fatto un’apparizione speciale in quel di AEW Rampage, svoltasi proprio stanotte su TNT. L’atleta è maggiormente noto per il suo periodo in WWE, dove ha militato dapprima come Mordecai a ...