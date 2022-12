Wolfgang Rieke | chi è l’uomo accusato di aver investito Davide Rebellin | «È recidivo ma non può essere arrestato»

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si chiama, ha 62 anni ed è il fratello del proprietario dell’aziendaTransporte Recke. È luidiil campione di ciclismo. Ora èdi omicidio stradale ed omissione di soccorso. Ma in questo momento si trova in Germania e non puòperché nel paese non è previsto il reato normato dall’articolo 589 bis del nostro Codice Penale. L’azienda ha sede a Recke, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Dovrà comunque rispondere all’accusa e se verrà condannato dovrà costituirsi. Altrimenti l’Italia potrà chiedere l’estradizione. Ma, spiega oggi il Corriere della Sera, la Germania potrebbe in teoria anche ...