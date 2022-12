Volontariato bergamasco | pochi giovani e pochi fondi | ma tanta collaborazione con altri enti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Bergamo. Assistenza sociale, sanità e cultura. Sono questi i principali ambiti dove è attivo il. Il dato emerge da un sondaggio lanciato dall’Università degli Studi di Bergamo, dal Csv e dalla Provincia. L’iniziativa Bergamo Capitale italiana del2022 ha configurato un’importante occasione per avviare attività di ricerca e laboratoriali, come quella presentata giovedì 1 dicembre nella sala consiglio della sede universitaria di via Salvecchio dal rettore Sergio Cavalieri, dal presidente di CSV Bergamo Oscar Bianchi, dal consigliere delegato aldella Provincia di Bergamo Damiano Amaglio e dalla prorettrice alla Programmazione e al Bilancio e coordinatrice scifica della ricerca Mariafrancesca Sicilia. Si tratta di un’indagine rivolta al mondo ...