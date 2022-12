Vodafone | ricerca che analizza come gli italiani vivono e percepiscono il Natale | i risultati

Leggi su lopinionista

(Di sabato 3 dicembre 2022) MILANO – Per gliilè sinonimo di famiglia, affetti e vicinanza, e la tecnologia può aiutare a restare connessi con le persone care. Secondo l’indagine “Ildegli”, realizzata da BVA-Doxa per, la tecnologia rappresenta, per l’88% degli intervistati, un elemento che unisce e che permette alle persone di ritrovarsi e riprendere i rapporti soprattutto in occasione delle festività. La Generazione Z (18-24 anni), in particolare, è quella che associa in misura maggiore le festività natalizie alla “nostalgia”, che spinge a voler trascorrere questo periodo con la famiglia e gli affetti. Per questo la Rete, stabile e inarrestabile, è la protagonista della nuova campagna televisiva didie prende ...