Vlahovic | Inchiesta Juve? Io penso al campo | siamo a 10 punti dal Napoli ma non molliamo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dusan,attaccante dellantus,ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport,di seguito le sue parole : "Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo, ma mi ha fatto grandissimo piacere avere Agnelli come presidente. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali. Con gli altri compagni invece non ne abbiamo parlato. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul. Noi giochiamo partita per partita,a 10dalche gioca un grandissimo calcio ma lanon molla mai. Lotteremo fino alla fine".

