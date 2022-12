«Vieni a fare un provino della scena dello stupro» | il regista condannato a 7 anni per violenza sessuale

(Di sabato 3 dicembre 2022) IlPino Flamini, 73, è statoa settedi carcere per. Cinque, in totale, le ragazze di cui ha abusato secondo la sentenza. Tre di loro erano minorenni all’epoca dei fatti. Secondo quanto emerso dal processo Flamini dal 2011 al 2018 ha attirato ragazze nel suo studio parlando loro di unper unadi. Lì le ha immortalate con le telecamere mentre allungava le mani. La denuncia è partita dai suoi stessi collaboratori, usati come operatori dei film. Gli inquirenti hanno indagato e scoperto che il suo era un modus operandi, sospettando che l’uomo avesse fatto anche altre vittime. Ma alla fine soltanto cinque storie sono state ricostruite pienamente. Portando alla pena di ...

