Vicenza | telecronista chiama «negro» calciatore e caso finisce in Parlamento

'In riferimento all'increscioso episodio verificatosi nel corso della diretta streaming della partita di Serie C fra Trento ee che ha visto coinvolto unche collabora con Eleven,......della Lr" In riferimento all'increscioso episodio verificatosi ieri nel corso della diretta streaming della partita di Serie C fra Trento ee che ha visto coinvolto un...Un grosso errore che può compromettere la carriera di questi tempi. Il telecronista di Eleven Sport Stefano Carta durante Trento-Vicenza ha avuto un lapsus decisamente infelice chiamando il giocatore ...Durante Trento-Vicenza, gaffe del telecronista di Eleven Sports che coinvolge l'ex granata Freddi Greco: sospeso dall'attività ...