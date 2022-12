Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022)DEL 3 DICEMBREORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SIOTUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO PARTENDO DALLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO E VELLETRI. RICORDIAMO CHE, PER ALLAGAMENTO, RIMANE CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA DI CASAL BIANCO E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTA INVECE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA VASCARELLE VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBI I SENSI. IN CHIUSURA LA FERROVIA METRE OGGI E DOMANI SOSPESI I LAVORI DI ASTRAL PER L’AMMODERNAMENTO DELLA ...