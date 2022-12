Verona | scontro sulle panchine anti-bivacco Tommasi smonta i divisori voluti da Tosi

diritti sordi, già consigliera al Comune di, co - fondatrice del Manifesto Europeo delle ...//bari.ilquotidianoitaliano.it/ ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Cronaca Brindisi,fatale ...ore 14:30 Serie C 17a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Virtus(diretta) Telecronaca: Alex Mariani L'Albinoleffe è reduce dall'importante vittoria nellodiretto contro il Mantova. Dopo ...Una famiglia distrutta quella dei Batocchio. Il padre Diego, 40 anni, è morto in queste ore a seguito delle gravi lesioni riportate nell’incidente che si è verificato giovedì a Verona tra un furgone D ...Si è conclusa sabato scorso a Verona la XII^ edizione del Festival della Dottrina Sociale dal titolo ‘Costruire la fiducia – La passione dell’incontro’, ...