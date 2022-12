Uruguay fuori dal Mondiale | Cavani è una furia “contro il Var” – VIDEO

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’esce dai Mondiali in Qatar nonostante la vittoria sul Ghana,furioso con il Var per la mancata concessione di un rigore nel finale si scaraventail Var L’esce dai Mondiali in Qatar nonostante la vittoria sul Ghana,furioso con il Var per la mancata concessione di un rigore nel finale si scaraventail Var. pic.twitter.com/Y4l4xNXUKV— Out Of Context Football (@nocontextfooty) December 2, 2022 Dopo aver protestato veementemente in campoil direttore di gara, il capitano dei sudamericani al ritorno negli spogliatoi ha scaraventato a terra il monitor del Var dove l’arbitro avrebbe dovuto vedere il rigore da lui richiesto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'esce dai Mondiali in Qatar nonostante la vittoria sul Ghana, Cavani furioso con il Var per la mancata concessione di un rigore nel finale si scaraventa contro il Var L'esce dai Mondiali in Qatar nonostante la vittoria sul Ghana, Cavani furioso con il Var per la mancata concessione di un rigore nel finale ......il buonissimo pari con l'(che ha pesato molto)era arrivata la brutta sconfitta con il Ghana(immeritata) che quasi la tagliava. Nell'ultima giornata si pensava 'Passeranno Ghana o...L’Uruguay esce dai Mondiali in Qatar nonostante la vittoria sul Ghana, Cavani furioso con il Var per la mancata concessione di un rigore nel finale si scaraventa contro il Var L’Uruguay esce dai Mondi ...Fuori Uruguay e Ghana (vedi report). IMPRESA – Il Portogallo va in vantaggio dopo appena 5' dal fischio d’inizio con Horta. La Corea del Sud trova la reazione al 27' quando in mischia su calcio ...