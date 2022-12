Unpli festeggia 60 anni | La Spina “Pro Loco protagoniste in Italia”

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 110mila eventi organizzati in un anno tra rievocazioni, fiere, mostre, sagre, eventi culturali e manifestazioni, 88 milioni di visitatori, 600mila volontari per 6.300 Proin tutta, una media di 0,79 per ogni Comune: sono alcuni dei numeri che l'Unione Nazionale Prod') ha diffuso in occasione dei 60dalla nascita delle associazioni locali oggi universalmente riconosciute come custodi della cultura e delle tradizioni dei territori. Perre il sessantesimo compleanno e i decenni trascorsi a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale d', l'(il cui ruolo nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dal 2012 è riconosciuto dall'Unesco) ha ...