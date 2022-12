United Rugby Championship | le Zebre durano un tempo | poi i regali premiano Glasgow

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si è conclusa la sfida valevole per la nona giornata dell’e al Lanfranchi leParma hanno ospitato iWarriors. Ecco come è andata sotto la forte pioggia di inizio dicembre. Partono bene le, che nei primi minuti mettono molta pressione sugli scozzesi che sono molto fallosi. Tanta indisciplina e dopo dieci minuti non può non estrarre il cartellino giallo l’arbitro per l’ennesima maul fatta cadere da. Fuori per 10 minuti Fagerson, ma se lecontinuano a premere in attacco non sfondano. Si deve, così, arrivare al 19’, quando un’ottima azione della squadra emiliana, che sfrutta anche un vantaggio, porta un calcetto al largo per Pierre Bruno che raccoglie, ringrazia e schiaccia per il 7-0. La gioia, ...