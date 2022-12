Un regalo di Natale al giorno | -22

... a nostro parere, le più interessanti, nonché quelle che si adattano meglio come possibiledi. Le migliori Smartbox da regalare aAddio allo stress Il 2020 è stato un'anno ...... per il periodo di imminenza delle festività, proporrà i tradizionali appuntamenti con i mercatini di: con i prodotti del territorio e di artigianato, tante idee -e proposte ...Un maxi-bonus di Natale per i deputati di 5500 €, i parlamentari possono utilizzare la somma per le dotazioni tecnologiche per acquistare smartphone, cuffiette, tablet, PC e monitor fino a 34 pollici.Notizie Bari. Natale a Rutigliano, in piazza anche un cannone sparaneve: si parte il 7 dicembre – TUTTI GLI EVENTI ...