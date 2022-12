Un posto al sole | anticipazioni | Antonello e Bianca sempre più vicini | ma Gaia rovina tutto

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 3 dicembre 2022)saranno i grandi protagonisti delle prossime puntate di Unal, come segnalano le. Di recente, la piccola Boschi, che ha da diverso tempo una cotta per il suo compagno di classe, gli ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa alla Terrazza. Purtroppo, però, all'evento non si è presentato nessuno e questo ha fatto arrabbiareche è andato via furioso da casa di. Poco dopo, però, la ragazzina ha provato a riavvicinarsi al suo amico portandogli il regalo di compleanno che aveva lasciato da lei in classe, ma i loro compagni hanno preso in giro. Quest'ultimo, irritato dai loro commenti, si è scagliato contro. Ledella soap ...