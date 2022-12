Ultime Notizie Roma del 03-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Procura della Repubblica di Torino ha depositato le richieste di rinvio a giudizio per la Juve intesa come persona giuridica Andrea Agnelli altri 11 indagati nell’ambito dell’inchiesta Prisma la richiesta più precisamente Hall Club presidente bianconero riguarda l’ex vicepresidente Pavel Nedved e Fabio paratici Marcorè Stefano bertora Stefano Cerrato e Cesare gabasio Maurizio arrivabene Francesco Enrico vellano Stefania Boschetti e Roberto Grossi sono invece stati stralciati nomi di Paolo piccatti Nicoletta Paracchini e Silvia lirici la procura altresì rinunciato a controllare decisione del GIP di non concedere le misure di custodia cautelare i PM avevano in precedenza ha chiesto l’interdizione delle cariche per Agnelli altri dirigenti motivandola con il rischio di ...