Ultime Notizie – Petrolio Russia | Mosca | “Non accetteremo tetto al prezzo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022)non accetterà il price cap suldella. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia stampa russa Tass. “Stiamo valutando la situazione. Sono stati fatti certi preparativi per questo. Nonun price cap e vi informeremo come verrà organizzato il lavoro una volta conclusa la valutazione”, ha detto Peskov, dopo che la Ue ha deciso di imporre undi 60 dollari al barile per ilrusso. Peskov ha annunciato inoltre che il presidente russo Vladimir Putin visterà il Donbass. Il portavoce non ha fornito una data. “Questo accadrà. è una regione della Federazione russa”, ha affermato Peskov, citato dalla Tass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione