Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Olanda batte Usa 3-1 e vola ai quarti di finale

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’gli Stati Uniti per 3-1 nel match che apre gli ottavi dideidi Qatar. La selezione arancione sblocca il risultato al 10? con Depay e raddoppia al 46? con Blind. Gli Usa accorciano le distanze al 75? con Wright, l’chiude i conti all’80’ con Dumfries e ora attende neidila vincente della sfida tra Argentina e Australia. LA PARTITA – Gli Stati Uniti hanno a disposizione una colossale occasione al 3?. Pulisic si ritrova davanti al portiere Noppert ma non riesce ad angolare la conclusione: l’estremo difensore oranje se la cava. Gol sbagliato, gol subìto. L’colpisce al 10? con una perfetta ripartenza: Dumfries rifinisce mettendo il pallone a disposizione ...

Il Sole 24 ORE

Ancora troppo vivo, con ogni probabilità, il ricordo dellefrizioni diplomatiche tra i due paesi, dopo l'arresto a Teheran della travel blogger italiana Alessia Piperno, trattenuta in stato di ...Legnini: 'A Casamicciola 1.100 persone da evacuare' Frana Ischia, Musumeci: 'Abusivismo tema che non si può più eludere' Ischia, i morti salgono a 11: identificate letre vittime, sono ... Ucraina, ultime notizie. Mosca: «Non accetteremo price cap su petrolio russo» Il Gruppo San Donato - ha sottolineato Ghribi - negli ultimi anni ha posto le basi per il futuro in un mercato sanitario globale sempre più complesso, dove l'innovazione tecnica e la ricerca ...Ma certamente il numero di bambini colpiti dai virus dell' influenza è di gran lunga più elevato rispetto a quello registrato nelle ultime due stagioni invernali». Lo sottolinea all'Adnkronos Salute ...