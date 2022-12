Ultime Notizie – Livorno | incendi a ripetitori contro 5G e ‘Nuovo ordine mondiale’ | arrestato

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sarebbero stata le teorie sul, di cui antenne 5G e misure anticovid sarebbero una delle concrete espressioni, ad armare la mano del 26enne macedonecon l’accusa di aver dato fuoco ad alcunidi telefonia. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Francia - Polonia: lesulle formazioni Deschamps, dopo il turnover sfrenato con la Tunisia, tornerà a schierare i titolarissimi. Alle spalle del cecchino Giroud agiranno tre pezzi da ...Questeindicazioni sono suggerite anche per la restante parte del territorio comunale di Casamicciola. In particolare, per le aree rosse, è previsto a partire dalle ore 16 un servizio di ... Ucraina, ultime notizie. Kherson, colpito centro oncologico. In corso evacuazione da riva sinistra ... Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.BELLUNO - Arriva a Belluno la quarta e ultima tappa di “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche” il roadshow per presentare l’analisi sulle imprese ...