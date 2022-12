Ultime Notizie – Iran | gareggiò senza velo | demolita casa dell’atleta Elnaz Rekabi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022), per ordine delle autorità, ladi famigliaianache lo scorso ottobre, in Corea del Sud, aveva gareggiato, ha reso noto il sito diWire., come la 22enne Masha Amini, morta in carcere dopo essere stata arrestata per non aver indossato il, sono diventate il simbolo della protesta che si è diffusa in tutto il Paese per maggiori libertà per le donne. Le immagini diffuse daWire mostrano una struttura distrutta e medaglie gettate per terra, oltre che il fratello, Davood, in lacrime. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione