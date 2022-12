Ultime Notizie – Influenza | il pediatra | “Ondata mette in crisi reparti e medici”

(Di sabato 3 dicembre 2022) I dati dell’ultimo rapporto Influnet “ci confermano che anche in Italia come nel resto dell’Europa stiamo registrando un picco” di“che colpisce particolarmente i bambini, a cui si aggiunge la bronchiolite da virus respiratorio sinciziale”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Mariano Magrì,del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Lecce. “Si tratta di unadi contagi che inizia are indi Pediatria ospedalieri e gli studi dei pediatri di famiglia, specialmente nel Nord del Paese. Non possiamo dire che i casi siano più gravi o gravati da complicanze rispetto agli anni scorsi, anche perchè I bilanci si fanno alla fine, quindi ne dovremo riparlare nella primavera del 2023. Ma certamente il numero di bambini colpiti dai virus ...

Il Sole 24 ORE

Mondiali: giorno 14. Nel nostro ticker giornaliero trovate lesul grande evento. il 65esimo minuto. L'attaccante della Serbia Aleksandar Mitrovic cade nell'area di rigore svizzera, i suoi compagni di squadra seduti in panchina si alzano ...Elezioni Regionali 2023: Lazio e Lombardia alle urne Lombardia/1 - Accordo Pd - M5s, tutte le: i temi sul piatto Lombardia/2 - Moratti: "Centrodestra mi ha offerto di tutto". Gelo di ... Ucraina, ultime notizie. Kherson, colpito centro oncologico. In corso evacuazione da riva sinistra ... Inter-Juventus Women è l’incontro valido per l’undicesima giornata del Campionato di Serie A femminile 2022-2023: segui LIVE la partita su Inter-News.it. Gli utenti dell’applicazione e della versione ...Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha commentato ai microfoni di Sportitalia le ultime vicende in casa Juventus ...