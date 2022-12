Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 1 985 contagi e 9 morti | bollettino 3 dicembre

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sono 1.985 i nuovidainsecondo ildi, 3. Si registrano inoltre altri 9. 316 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.669 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.531.987. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.251 persone) e raggiungono quota 1.452.576 (94,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 68.207 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Di questi 518 (5 in meno ...

Il Sole 24 ORE

Dopo aver diffuso la foto di Ferrara , le forze dell'ordine hanno chiesto a chi sappia qualcosa o abbia visto la vittima nelleore di vita, di mettersi in contatto con le autorità competenti. ...Intanto, arrivano novità importanti dal report del club azzurro: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleSintesi dell’intervista di Claudia Fusani su Il Riformista “La prima donna Premier ha messo in campo una manovra punitiva per le donne. Di ...A Roma i primi condomini cominciato a vedersi i rubinetti del gas chiusi. Uno dei tanti amministratori di condominio ha mandato nelle ultime ore una missiva ai residenti di un comprensorio di Marconi, ...