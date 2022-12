Udinese | Jajalo risponde a Ndzengue | 1-1 in amichevole contro il Tabor Sezana

(Di sabato 3 dicembre 2022) Termina in parità la sfidatra, formazione slovena. Un 1-1 maturato nel primo tempo. Partenza sprint dei friulani, che costringono Koprivec a due parate importanti (una vanificata dalla segnalazione di fuorigioco), ma al 10? sono gli ospiti a passare con, il quale, lanciato in profondità, batte Silvestri nell’unouno. Un vantaggio che dura appena sei minuti, fino a quandotrova il gol a concludere un bell’inserimento sul cross arretrato di Success. La seconda parte di frazione vede un vero e proprio assedio dell’, che vanno vicini al gol con Success, Beto e la doppia occasione Pafundi-Ebosele. Nel secondo tempo,sfiora la doppietta su punizione, ma anche il ...

Allenatore: Spalletti(3 - 5 - 2): Silvestri 6.5; Perez 5.5, Bijol 4.5, Ebosse 5.5; Ehizibue 5, Lovric 6, Walace 5.5 (26'st6), Arslan 5.5 (11'st Samardzic 7), Pereyra 5.5; Beto 5.5 ...(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace (26' s.t.), Arslan (11' s.t. Samardzic), Pereyra; Duelofeu (26' p.t. Success), Beto (26' s.t. Nestorovski). All. ... Udinese-Tabor Sezana 1-1 | Udinese Blog Con il campionato di Serie A fermo per il regolare svolgimento della FIFA World Cup Qatar 2022, in casa Udinese è tempo di affrontare la questione rinnovi di contratto. Tra questi c’è Mato Jajalo, cen ...Il team bianconero si gode queste meritate vacanze, ma nel frattempo si lavora sul mercato. Il punto sul rinnovo di Mato Jajalo e Arslan ...