Ucraina | ultime notizie Kherson | colpito centro oncologico In corso evacuazione da riva sinistra Dnepr

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 3 dicembre 2022) Bombardata tutta la notte area centrale nucleare di Zaporizhzhia, danneggiati gasdotti e le reti elettriche. Yacht dell'oligarca Medvechuk all’asta a Kiev, il ricavato agli ucraini. Putin rimane ”aperto a colloqui”, ma per la Russia è impossibile accettare la condizione posta dagli Usa per le trattative sull’, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino. Biden aveva aperto alla possibilità di parlare con Putin, purché mostri “segnali di volere cessare la guerra”. Il 13 dicembre conferenza internazionale a Parigi per raccogliere aiuti per Kiev. Putin definisce ”distruttiva” la linea dei Paesi occidentali, ”compresa la Germania”, accusandoli per le armi fornite a Kiev