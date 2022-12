Ucraina | evacuazione a Kherson Kiev | “Uccisi 510 soldati Russia in un giorno”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono in corso da oggi a lunedì le operazioni di, dalla riva sinistra del fiume Dnpr, dove è previsto un intensificarsi delle ostilità. Lo riferisce l’amministrazione militare regionale, che per gli spostamenti consentirà l’attraversamento del fiume, fino a ieri vietato. Laavrebbe intanto perso nell’ultimo510 uomini, facendo salire a 90.600 le perdite fra le file russe daldell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 90.600 uomini, 2.917 carri armati, ...

