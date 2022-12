Twitter files. Ecco ciò che non quadra nello 'scoop' diffuso da Elon Musk (e cosa avrebbe rivelato sul Governo Trump)

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nella nottata tra venerdì e sabato 3 dicembre (ora italiana), il podcaster Matthew Colin Taibbi (Matt Taibbi) pubblica un lungo thread per raccontare comeinsabbiato gli scandali associati a Hunter Biden, il figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Una “rivelazione” che sarebbe stata permessa grazie al nuovo proprietario della piattaforma,, lo stesso che aveva annunciato con grande enfasi lo “”. In realtà, erano informazioni di cui si era già parzialmente a conoscenza, come raccontato nel 2020 dal precedente CEO di, Jack Dorsey. Non solo, nel racconto non viene specificato inconsistevano certi contenuti “insabbiati” dalla moderazione interna del social. Se dovessimo proporre una estrema e semplicistica ...