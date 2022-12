TV PLAY | Juventus esclusa dalle coppe | “Credo sia plausibile”

Cosa rischia la Juve in Europa Dipende dal fascicolo della procura di Torino. Quando Nyon potrà consultarlo, avrà un'idea delle presunte violazioni al Fair. Dovranno essere molto gravi per provvedimenti estremi. Intanto la Commissione di controllo finanziario Uefa ha deciso di non perdere tempo: procederà senza aspettare l'inchiesta italiana. Non ...TV- UEFA vs: parla l'esperto Umberto Lago Andrea Agnelli e John Elkann © LaPresse'Dipende dai tempi della giustizia italiana che sappiamo non essere celere. Per quanto riguarda la ...Intanto la società bianconera è tornata anche sull'indagine della Uefa sulle potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario: "La Juventus presterà la massima ...Rischio penalità o esclusione, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport in merito all'inchiesta Uefa sulle vicende della Juventus ...