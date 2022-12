Tutti i dettagli sul B-21 Raider | il nuovo bombardiere Usa

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si chiama B-21ed è prodotto da Northrop Grumman. È ildell’aeronautica degli Stati Uniti, il primo in più di 30 anni dopo il B-2 Spirit lanciato nel 1988. È l’aereo da combattimento più sofisticato fino a oggi. Ed è stato presentato venerdì nel corso di un evento a Palmdale, in California. Le forze statunitensi ne avranno a disposizione fino a sei velivoli nei prossimi mesi. MESSAGGIO ALLA CINA L’aeronautica ipotizza che, in caso di conflitto armato con la Cina, i B-21sarebbero i velivoli protagonisti della maggior parte degli attacchi, poiché sono appositamente progettati per resistere a lunghi voli e hanno un’enorme capacità di combattimento. Secondo il produttore, Northrop Grumman, ilè attrezzato per penetrare le linee di difesa ...

