Turismo | per il Ponte dell' Immacolata 12 milioni di italiani in viaggio

(Di sabato 3 dicembre 2022) Leggi Anche Santanchè: 'Sosterremodi montagna, risorse contro caro energia'in- Se non fosse per l'inflazione, il caro bollette e la tragediaa guerra in ...

Optareilinterno, quello di prossimità, - spiega ancora, - significa non solo (ri)scoprire l'Italia più autentica, più vera, fatta di tanti luoghi meravigliosi che stanno proprio qui, ...Sono intervenuti Massimo Bonelli (ceo di iCompany), Daniela Cassini (assessore ale alle ...] Cairo Montenotte Cultura e Spettacoli Succesoil 'Canta Cairo' a Sanremo Posted on 4 Giugno ...Saranno 12 milioni 183mila gli italiani che si metteranno in viaggio per il Ponte dell'Immacolata. Il 94,1% di loro (contro il 92,3% del 2021) resterà entro i confini nazionali, mentre solo il 5,9% an ...Valtellina Turismo lancia una nuova campagna che presenta i punti di forza del territorio durante la stagione invernale attraverso tre spot ...