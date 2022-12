(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Nelle pazienti con carcinoma endometriale primario avanzato o ricorrente, l’anticorpo monoclonale dostarlimab determina un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo nella sopravvivenza libera da progressione (end point primario). Lo rivela lo, di fase 3, l’unico trial di prima linea a mostrare un miglioramento della sopravvivenza, in assenza di progressione, da parte di unain combinazione con la chemio, attualmente lo standard di cura in questo carcinoma. Sulla base di questi risultati – spiega Gsk in una nota diffusa oggi – la farmaceutica prevede di inoltrare alle agenzie regolatorie la richiesta della nuova indicazione dell’anticorpo monoclonale nella prima metà del 2023. A proposito di questioni ...

Adnkronos

...ricerca in ambito chimico farmaceutico (Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di UniTo) e clinico (Ospedale Mauriziano e Istituto Scientifico Romagnolo per loe la cura dei), ......all'orecchio - di cui quasi mille per impianti cocleari - e circa 5mila interventi sudella ... È una chirurgia molto difficile, che richiede fatica, dedizione e'. Con orecchio medio - ... Tumori, studio Ruby: nell’endometriale terapia immuno-oncologica efficace Lo rivela lo studio Ruby, di fase 3, l'unico trial di prima linea a mostrare un miglioramento della sopravvivenza, in assenza di progressione, da parte di una terapia immuno-oncologica in combinazione ...La mortalità per cancro in Europa è in gran parte determinata dai livelli e dalle tendenze dei tassi di mortalità per cancro che si registrano fra i gruppi con un grado di istruzione inferiore. Persin ...