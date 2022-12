Trova portafoglio con 5mila euro e lo riconsegna al proprietario

(Di sabato 3 dicembre 2022) Hato per terra une una volta aperto ha avuto la sorpresa di scoprire che conteneva ben. Senza neanche pensarci un momento però ha deciso che lo arebbe restituito al. È accaduto a Pesaro e...

Today.it

A fine spettacolo siamo andati alla macchina quando dentro un'aiuola ho visto unin pelle' racconta la donna a Il Resto del Carlino. Maneskin, rissa sotto al palco durante il concerto. ...... così come non nela richiesta di aumentare in modo sostanzioso le pensioni minime e di ...rigassificatori che si ridurranno le bollette ma è certa l'identità di chi vedrà gonfiarsi ilCosa fare nella rarissima eventualità che si trovino 5 mila euro dentro ad un portafoglio abbandonato a terra Domanda amletica, a cui Roberta Martelli, avvocato di 47anni di Mercatale, ...L'episodio dopo il concerto di Max Pezzali Era andata al concerto di Max Pezzali a Pesaro quando nel parcheggio ha trovato un portafoglio con dentro ben 5mila euro e ha deciso di riconsegnarlo. Protag ...