Trento-Vicenza | il telecronista sospeso per aver chiamato «Neg**» un giocatore di colore – Il video

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilbolzanino di Eleven Sports Stefano Carta è statoperper due volte “Negro” il centrocampista biancorosso Freddi Greco durante la partita, valido per il campionato di serie C. Ildell’accaduto è diventato virale. Tutto è successo al minuto 12 del primo tempo, quando il centrocampista biancorosso stava per calciare una punizione. Ilha detto: «Negro con il numero 15, attenzione a Negro». Poi si è corretto: «Scusate, attenzione a Greco, non Negro». Jean Freddi Pascal Greco è di nazionalità italiana: è stato adottato all’età di 3 anni da una famiglia romana. Ha un fratello maggiore, Josè, mezzofondista con le Fiamme Gialle. Greco è stato nelle giovanili della Roma prima che il suo ...

Il calciatore con il numero 15 sta per battere una punizione, dietro la maglia c'è scritto il suo cognome, Greco. Il telecronista, però, per ben due volte ...Interrogazione in Parlamento e polemiche, il senatore Zanettin (Forza Italia): gaffe imperdonabile, ora sanzioni ...