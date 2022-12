Trento-Padova in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tutto pronto per Itas Trentino-Pallavolo, partita valevole per la decima giornata di andata della regular season didimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, terzi a quota 16 punti, scendono sul campo di casa per conquistare la sesta vittoria e provare ad accorciare sulla capolista Perugia. Dall’altra parte della rete ci saranno i veneti di Jacopo Cuttini, penultimi, che proveranno a strappare qualche punto importante per la classifica. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 3 dicembre alla BLM Group Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella ...