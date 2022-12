Today.it

Stiamo parlando dellee l' Ufficio studi della CGIA ha già fatto i primi conti: quest'... Se a questosottraiamo gli 11,4 miliardi di ritenute Irpef che finiranno nelle casse dell'...Ragion per cui, si stima che su un totale di 47 miliardi di euro di, 11,4 miliardi di ...Differenze con la quattordicesima Quando viene pagata Tredicesima pagata ogni mese CalcoloA ... Tredicesime: l'importo sale, ma anche le spese. Cosa succede a dicembre Pensioni. Partono oggi i pagamenti. Assegno più ricco nel mese di dicembre per i pensionati italiani. C'è infatti la liquidazione, per le pensioni delle ...Quest'anno l'importo complessivo della tredicesima mensilità per gli italiani sarà di 47 miliardi di euro, di cui 11,4 miliardi andranno al Fisco ...