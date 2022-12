Tredicesima pensionati altissima motivo incredibile elenco di tutti gli aumenti | basta discount

(Di sabato 3 dicembre 2022)molto più ricca per iquest’anno ed è davvero un’ottima notizia. In questo periodo la nuova presidente del consiglio Giorgia Meloni e tutta la squadra di governo hanno ormai messo a punto le novità pensionistiche per il prossimo anno ma è soprattutto l’INPS con le sue circolari a fornire aile novità più ricche ed importanti. Infatti è proprio dall’INPS che arrivano le cifre chiare della riccadi dicembre. Aumento(Fonte: ilovetrading.it)Si tratta di unaimportante ed il bisogno è tanto. Mai come quest’anno, infatti isi sono ritrovati nei guai economicamente. Bollette che aumentano sempre ed inflazione ormai al 12% stremano proprio i. La ...

Per ladeisi seguono le stesse regole appena descritte. Facciamo ora tre esempi per capire quanto spetta dinetta : Stipendio lordo mensile (su 12 mesi ricevuti) = ...... e per dare, quindi, un maggiore potere di acquisto contro il caro vita sia a lavoratori che a. Vediamo allora quanto ancora aumentano stipendi e pensioni a Dicembre con, ...ma anche bonus tredicesima. Pensioni dicembre, quando arrivano gli assegni Nel cedolino di dicembre infatti avremo in più una tredicesima mensilità sempre rivalutata al 2,2%, ma anche il tanto atteso ...Tredicesima in arrivo per due milioni di pugliesi. Ma mai come quest’anno per moltissimi cittadini i mille euro (o poco più) che, in media, arriveranno prima di Natale, saranno solo ...