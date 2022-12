Torino | la lista Mondiale di Vagnati per il mercato granata

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022), il diesse del, è stato in Qatar per seguire diverse partite e avrebbe segnato diversi nomi per il, il diesse del, è stato in Qatar per seguire diverse partite e avrebbe segnato diversi nomi per il. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le idee sono diverse. I tre nomi su cui avrebbe posto le attenzioni maggiori sono sicuramente Boufal del Marocco, Ito del Giappone e Weah degli Usa. Situazioni economiche diverse e tra gennaio o l’estate il diessepotrebbe lavorare a questi possibili colpi in entrata. L'articolo proviene da Calcio News 24.