Torino | il video ufficiale dei 116 anni di storia | VIDEO

Tuttosport

... ma questa volta in palio c'è molto di più: il futuro stesso dei democratici e di un partito a vocazione maggioritaria, come lo sognò Veltroni nel celebre discorso al Lingotto di, dopo la ...... il provvedimento deciso dall'Uefa rappresenta un atto dovuto alla luce degli sviluppi in merito alle inchieste della Procura die della Consob (qui abbiamo spiegato quanto ha perso la ... Torino, buon compleanno: video emozionante per i 116 anni di storia La neve è arrivata abbondante in quest'avvio di Dicembre, con le prime sorprese fino a quote di fondovalle nella zona di Mondovì e Carrù, mentre solo pioggia mista a neve a Cuneo. Sull'autostrada A6 T ...TFF40, guerra e profughi emergono dai ringraziamenti dei premiati. Dal palco del Torino Film Festival partono messaggi importanti ...