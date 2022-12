Torino Film Festival 2022 | tutti i premi ufficiali

(Di sabato 3 dicembre 2022)della 40° edizione dele collaterali Museo Nazionale del Cinema diCONCORSO LUNGOMETRAGGI INTERNAZIONALI Miglior/ Best(18.000 €) a/to:PALM TREES AND POWER LINES di/by Jamie Dack (USA)o speciale della giuria / Special Jury Award (7.000€), a/to:RODEO di/by Lola Quivoron (Francia/France)Miglior attrice / Best Actress, a/to:JULIE LEDROU per il/for theRODEO di/by Lola Quivoron (Francia/France)Miglior attore / Best Actor a/to:JOJO BAPTEISE ...

Adriano Pantaleo e Giuseppe Marco Albano Tra i protagonisti del viaggio: Isa Danieli, Gigio Morra e Paolo Bonacelli, il produttore Ciro Ippolito, il co sceneggiatore Andrej Longo e la casting director ...Juan Lima (Argentina), Martina Parenti (Italia) ha assegnato i premi della quarantesima edizione delFestival . Si è conclusa con la premiazione dei film vincitori a 40esima edizione del Torino Film Festival. Ma c'è ancora un giorno per poter apprezzare nei cinema di Torino i film vincitori dei premi, nelle ...