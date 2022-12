Tiro a volo | Jessica Rossi vince nel trap alla President’s Cup in Egitto

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ottime notizie per i colori azzurri dtappa di chiusura della stagione internazionale di, laCup a Al Cairo. In primo luogoha trionfato nel, davantifrancese Cormenier eportoghese Maria Ines Coelho. Successivamente seconda posizione per Martina Bartolomei nello skeet femminile, sconfitta in finale dstatunitense Caitilin Connor. Tra i maschi poi buon secondo posto per Luigi Lodde, nello skeet, che si arrende solo in finale dal danese Hansen. SportFace.

Nello skeet secondo posto per Lodde e per la Bartolomei.ROMA (ITALPRESS) - Tre azzurri sul podio nella President's Cup, torneo che chiude la ...