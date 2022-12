Tiro a Volo | alla President’s Cup Jessica Rossi conquista uno splendido oro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tre azzurri sul podio nellaCup, torneo che chiude la stagione internazionale diospitato dal Cairo, in Egitto. Trionfanel trap. La campionessa olimpica di Londra (2012) sale sul gradino più alto del podio grazie ad una grande gara: sconfitta in finale la francese Carole Cormenier. Terza la portoghese Maria Ines Coelho de Barros. Per quanto riguarda lo skeet, invece, Luigi Lodde deve accontentarsi del secondo posto. Il quarantaduenne sardo è arrivato all’ultimo atto della competizione ed è stato sconfitto dal danese Jesper Hansen, più freddo nella sfida per il titolo. Secondo posto nello skeet femminile per Martina Bartolomei, che dopo un buon percorso nulla ha potuto in finale contro la statunitense Caitlin Connor. Considerando anche il secondo posto di Danilo ...

OA Sport

Ilvede andare in archivio la stagione 2022 con la disputa delle finali della President's Cup, andate in scena al Cairo, in Egitto, con l'Italia che gioisce per il trionfo di Jessica Rossi ...Ottime notizie per i colori azzurri dalla tappa di chiusura della stagione internazionale di, la President's Cup a Al Cairo. In primo luogo Jessica Rossi ha trionfato nel trap, davanti alla francese Cormenier e alla portoghese Maria Ines Coelho. Successivamente seconda posizione ... Tiro a volo, Jessica Rossi vince la President's Cup 2022! Battuti in finale Martina Bartolomei e Luigi Lodde PESARO - Mattina stellata a Pesaro dove il Coni Pesaro Urbino ha celebrato i protagonisti della propria scena sportiva. La Festa dello Sport, organizzata con i patrocini di Regione ...A Roberto Montagna (Tiro a Volo) è stata consegnata la Medaglia d’Oro al Valore Atletico per l’anno 2020, mentre le Medaglie d’Argento sono andate a Gian Luca Manuelli (Bocce) e Flavia Morelli (Bocce) ...